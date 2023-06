'Verzet carnaval maar', minister neemt uitspraak terug

"Een ongelukkige woordkeuze." Zo noemt minister Dennis Wiersma van Onderwijs zijn uitspraak dat carnaval maar verplaatst moest worden, omdat carnaval en de doorstroomtoets voor leerlingen van groep 8 volgend jaar samenvallen. Het leidde tot veel verbaasde reacties en Kamervragen van onder meer het CDA. In zijn schriftelijke antwoord neemt Wiersma zijn uitspraak terug.

De doorstroomtoets vervangt vanaf volgend jaar de bekende Cito-toets. Deze toets moet van het ministerie tussen 5 en 16 februari worden afgenomen. Carnaval begint in het weekend van 10 februari. Bovendien zijn er in de week voorafgaand aan carnaval verschillende speciale activiteiten op veel Brabantse scholen, waaronder een carnavalsviering. En de week erna is het schoolvakantie: de carnavalsvakantie.

Toen een scholenkoepel contact opnam met het ministerie om de ongelukkige planning te bespreken, kreeg die koepel te horen dat carnaval maar moest worden verplaatst. Wiersma laat nu weten dat hij zich ervan bewust is dat carnaval niet zomaar verplaatst kan worden. "Bij het beantwoorden van een burgervraag is sprake geweest van een ongelukkige woordkeuze, die ik hierbij terug wil nemen", schrijft de minister.

Hoeven niet te kiezen

Wiersma benadrukt dat de toetsen kunnen worden afgenomen in de dagen voor carnaval. Scholen mogen zelf bepalen wanneer ze de leerlingen digitaal toetsen. Dat zouden ze bijvoorbeeld op maandag 5 of dinsdag 6 februari kunnen doen.

Voor papieren versies van de toetsen is wel een vaste dag gepland. De IEP Eindtoets van Bureau ICE staat bijvoorbeeld gepland op dinsdag 6 en woensdag 7 februari. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat scholen natuurlijk niet hoeven te kiezen tussen carnaval vieren of de doorstroomtoets maken."

