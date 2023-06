Gewapende overval op restaurant: man (38) krijgt twee jaar celstraf

De 38-jarige man die in februari een gewapende overval pleegde op restaurant-café De Buffel in zijn woonplaats Best, moet twee jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Den Bosch is hij schuldig aan de overval en verboden wapenbezit. Gaat de man na het uitzitten van zijn celstraf opnieuw in de fout, dan moet hij nog een jaar extra de cel in.

De man werd ook verdacht van een overval op cafetaria De Smickel in Best. Ook zou hij nog een poging hebben gedaan om een andere horecazaak te overvallen. De rechter vond het bewijs daarvoor te dun en sprak de man hiervan vrij. Tegen de man was vijf jaar cel geëist. De man kwam op de avond van 10 februari rond kwart over elf binnen bij De Buffel aan het Dorpsplein in Best. Hij dreigde de barman met een luchtpistool en een BB gun (een balletjesgeweer). Hij eiste geld uit de kassa. Ook richtte hij zijn wapen op een van de gasten en riep daarbij: “Blijf daar, blijf op afstand, ik schiet je neer.” Overmeesteren

Op dat moment waren tientallen gasten in de zaak. Een aantal van hen konden de man overmeesteren. Dat gebeurde nadat de man het buitgemaakte geld in een schoudertas had gestopt en de zaak wilde verlaten. De klanten konden hem vasthouden tot de politie aankwam. Een van de gasten werd door de overvaller gebeten.