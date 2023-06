'Granaatlegger' gaat vrijuit want er is geen spat bewijs

De man die een levensgevaarlijke handgranaat zou hebben opgehangen aan een deurklink in Roosendaal is vrijgesproken. Volgens de rechter in Breda is er onvoldoende bewijs dat hij er iets mee te maken heeft. De officier van justitie vond dat ook al.

De bedreiging was op 6 april 2021 op de Stephanusdonk in Roosendaal. Het gezin dat daar woont, was thuis. Plotseling gooide iemand een baksteen door het raam. Toen een van de zoons de deur open deed om te gaan kijken zag hij een handgranaat hangen aan de deurklink. De politie ontruimde een paar huizen en explosievenopruimers van defensie namen het explosief mee en bliezen het op een veilige plek op.

Dna en camerabeelden

Op de handgranaat vond de politie dna van de verdachte, een man van 39 uit Breda. Maar de rechtbank sprak over 'verplaatsbaar dna'. Want het is niet na te gaan hoe en wanneer zijn dna op de granaat is terecht gekomen, oordeelde de rechtbank.

Ander belangrijk bewijs bestond uit camerabeelden, bij het huis maar ook bij winkelcentrum Lindeburg in de buurt. Daarop waren twee mannen met capuchons zichtbaar. Een van de twee mannen leek totaal niet op de verdachte, de ander was onherkenbaar. 'Nergens is uit af te leiden dat hij een van die twee personen was.', zei de rechtbank vrijdag in de uitspraak.

'Streek geleverd'

Voor de rechter was er ook geen bewijs dat de verdachte de slachtoffers kende. In het dossier zaten verder geen berichten over de bedreiging of mogelijke afpersing. Ook zijn mobieltje straalde die avond geen zendmasten in Roosendaal aan.

Een week geleden tijdens het proces trok de officier van justitie al de conclusie dat de beschuldigingen dun zijn. "Er is veel te veel ruis en geen enkele gelijkenis", zei de officier, die zelfs niet uitsloot dat iemand de verdachte erin probeert te luizen. De verdachte zelf opperde dat ook. “Iemand heeft me een streek geleverd", zei de verdachte een week geleden tegen de rechter in Breda.

Bovendien waren de officier en de advocaat het er over eens dat de man na ongeveer 200 dagen voorarrest de cel uit mocht. De rechter besliste maandag dat de man meteen naar huis mocht.

Coffeeshop

Het doelwit van de mislukte aanslag of bedreiging was de bewoner. Hij had vroeger een coffeeshop in Roosendaal. Een afperser eiste 15.000 euro van het slachtoffer. Die handgranaat zou een waarschuwing zijn voor wat er zou gebeuren als het geldbedrag niet betaald zou worden, bleek uit onderzoek.

Het OM kondigde vorige week aan dat ze bezig zijn met een nieuwe verdachte die ook voor de rechter moet komen.

