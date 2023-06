Files op A16 en A17 door afgesloten Haringvlietbrug, fietspontje volgepropt

De afgesloten Haringvlietbrug zorgt in West-Brabant voor files op de omleidingsroutes, zoals op de snelwegen A17 en A16. Ook op binnendoorroutes, zoals de provinciale weg langs Zevenbergen is het maandagochtend veel drukker dan normaal. Voetgangers en fietsers kunnen twee maanden met een gratis pontje over het Haringvliet en daar is het passen en meten om iedereen aan boord te krijgen.

Eerder waarschuwde de ANWB al dat het verkeer rekening moeten houden met extra reistijd. Die kan tijdens de spits oplopen tot meer dan een uur, maar het lijkt erop dat veel forenzen toch de auto hebben gepakt. De Haringvlietbrug op snelweg A29 verbindt West-Brabant met Zuid-Holland is sinds vrijdag acht weken dicht voor groot onderhoud. De afsluiting geldt ook voor de parallelbaan. Veel weggebruikers moeten op zoek naar een andere route. Gemeentes rondom de brug zijn daardoor bang voor sluipverkeer.

"Aan de overkant heb ik een auto staan en dan rij ik door naar Spijkenisse."

Bij het recreatiestrandje De Banaan bij Ooltgensplaat stonden al vroeg rijen met fietser en voetgangers voor het pontje. Bij de opstapplaats reden pendelbussen af en aan. "Ik ben vanmorgen een uur eerder opgestaan, maar nu zie ik de volle pont net voor mijn neus vertrekken", zegt een in fietser. Maar de zon schijnt en uitzicht over het water is, letterlijk, schitterend. "Maar de terugweg op de fiets wordt straks wel pittiger met deze hitte", overdenkt hij. Als haringen in een blik wordt de boot zo vol mogelijk geladen met passagiers. Een mevrouw moet er wel om lachen. "Dit wordt 'm voor mij de komende twee maanden. Drie dagen per week. Aan de overkant heb ik een auto staan en dan rij ik door naar Spijkenisse. Volgens de verkeersinformatie zou ik er met de auto vanuit thuis over de Moerdijkbrug 4,5 uur over doen, dus ik ben blij met dit pontje." LEES OOK: Andere manieren om aan de overkant te komen als de Haringvlietbrug dicht is Dorpen huiverig voor afsluiting Haringvlietbrug: 'We hebben al scheuren' Haringvlietbrug gaat acht weken dicht: ‘Een enorme operatie'

Omleidingsroutes vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug.

De afgesloten Haringvlietbrug maandagochtend. (foto: Raoul Cartens)

Het voetgangerspontje en daarachter (in de zonneschijn) de pont voor landbouwvoertuigen. (foto: Raoul Cartens)