Uitkopen? Boer Joris peinst er niet over: 'Je zit nooit op de ideale plek'

Met 160.000 kippen vlak bij natuurgebied De Groote Peel is boer Joris van Lierop waarschijnlijk een piekbelaster. Maar Joris peinst er niet over om uit te zoeken of hij in aanmerking komt voor de nieuwe uitkoopregeling. “Wij zijn niet van plan te stoppen. Zelfs niet als we het dubbele krijgen van het ‘woest aantrekkelijke aanbod’ dat er ligt”, zegt hij vastberaden.

Joris heeft samen met zijn broer en ouders een pluimveebedrijf in Asten-Heusden. “We hebben er lang over gedaan om het bedrijf op te bouwen zoals het nu is. En nu we daar eindelijk zijn, zouden we ermee stoppen. Dat zien wij totaal niet zitten. Ik zie toekomst in deze sector en mijn broer ook, dus we willen hier doorgaan.”

"Voor ons verandert het uitkoopbedrag niks, want wij zijn toch niet van plan om te stoppen."

Om de natuur te herstellen heeft het kabinet besloten om de stikstofkraan dicht te draaien. De minister beloofde een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor boeren en na meer dan een jaar wachten is die er eindelijk. Boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van een natuurgebied kunnen 120 procent van hun bedrijfswaarde krijgen. Niet-piekbelasters kunnen 100 procent krijgen. Maar uitzoeken of hij een piekbelaster is of niet, daar heeft Joris geen zin in. “Voor ons verandert het niks, want wij zijn toch niet van plan om te stoppen. Zelfs niet met het dubbele van het woest aantrekkelijke aanbod wat minister Van der Wal nu voorstelt.”

"Sommige boeren zitten dicht tegen een woonkern aan en dat mag ook niet."

Als boeren blijven, zou dat kunnen leiden tot schade aan het natuurgebied. Maar dat argument vindt Joris verwaarloosbaar. “We zitten niet op de meest gunstige plek, maar daar zijn er weinig van in Nederland. Sommige boeren zitten dicht tegen een woonkern aan en dat mag ook niet. Je doet het nooit honderd procent goed.” Minister Van Der Wal kan het pluimveebedrijf van de twee broers van haar lijstje afstrepen. En ook dat van veel andere boeren in de buurt, die net zijn overgenomen of aan het vernieuwen zijn. “De aandacht gaat steeds uit naar stoppen, maar er is veel te weinig aandacht voor boeren die wel willen doorgaan", zegt Joris. "Dat zijn de bedrijven die in de toekomst ons voedsel gaan produceren. Ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen." LEES OOK: Boeren kunnen nu zelf uitrekenen of ze zich uit kunnen laten kopen