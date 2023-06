112-nieuws: fietser naar ziekenhuis • konijn gered bij schuurbrand

00.18

Op een balkon van een flat voor ouderen in Valkenswaard is gisteravond brand ontstaan. Een stoel stond in brand. De bewoonster van de flat aan de St. Antoniusstraat zag de smeulende stoel staan en heeft deze over het balkon gegooid, op dat moment arriveerde ook net de brandweer.

De vrouw wist haar huis via de achterkant te verlaten en raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend, de bewoonster had geen idee hoe de stoel vlam heeft gevat. Volgens een 112-correspondent brak onlangs ook een brandje uit in hetzelfde huis, toen ging het om een pannetje op het vuur. De flat moest toen worden ontruimd.