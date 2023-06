Politie rukt vergeefs uit voor seks op grote hoogte en opgewonden gamer

Het was behoorlijk schrikken geblazen dinsdagnacht voor enkele mensen die hulpgeroep meenden te horen in Hapert. De opgetrommelde politie kwam voor niets, want het geschreeuw kwam van een iets te fanatieke gamer. Agenten konden er achteraf wel om lachen. Nog vijf zaken waarin de werkelijkheid toch net iets anders bleek dan vooraf gedacht.

Bij de centrale meldkamer van de politie komen de meeste uiteenlopende meldingen binnen. De meeste meldingen kloppen doorgaans wel, maar zo af en toe staan agenten voor verrassingen. Zo bleek in West-Brabant bijvoorbeeld een melding van een inbreker niet te kloppen. De bewoner van het huis stond op het punt om naar bed te gaan en checkte in een donkere kamer nog even zijn telefoon. Dat zag er vanaf de straat kennelijk verdacht uit.

Man in nood

De politie in Waalwijk rukte met alle toeters en bellen uit voor een 'man in nood'. De man meldde bij de politie dat hij zich bedreigd voelde door zijn vriendin. Het klonk zo ernstig dat de politie met maar liefst vijf auto's en een helikopter uitrukte. Uiteindelijk bleek het allemaal heel erg mee te vallen. Het liep met een sisser af.



LEES OOK: Politie rukt massaal uit voor ruziënd stel in Waalwijk: 'We hebben de melding iets overschat'

Heterdaadje

Een bouwterrein is verboden gebied, ook voor verliefde stelletjes. Agenten in Tilburg dachten een heterdaadje aan de hand te hebben. En in zekere zin was dat ook zo. Een verliefd stelletje had echter de cabine van een hijskraan uitgekozen voor een vrijpartij. Toen het stel de agenten in de gaten kreeg, kwamen ze naar beneden. Volgens de politie waren ze behoorlijk aangeschoten.

LEES OOK: Vrijend stel betrapt in cabine van dertig meter hoge hijskraan in Tilburg

Inbreker

Na een melding van een inbraak op een bouwterrein in Helmond ging de politie met spoed op pad om de dader te betrappen. Die was gespot door beveiligingscamera's. De man had een doos met spullen bij zich, zo was te zien op de beelden. De inbreker bleek echter een barmhartige Samaritaan en had zich ontfermd over een gewonde kraai.

LEES OOK: Omsingelde inbreker blijkt redder van gewonde vogel te zijn

Getrokken pistool

Agenten hebben bij Werkendam twee carnavalsvierders met getrokken pistool uit een auto gehaald. Passerende automobilisten gemeld dat mensen met een wapen zwaaiden in een auto. Toen agenten de auto aan de kant zetten, zagen ze pas dat de verklede mannen een nepwapen bij zich hadden. Het wapen moesten ze inleveren en de lolbroeken mochten verder in de polonaise.

LEES OOK: Agenten halen carnavalsgangers met getrokken pistool uit auto om nepwapen

Hoge nood

Een 'inbreker' met hoge nood heeft in een bedrijfspand in Helmond een agent de stuipen op het lijf gejaagd. Een agent reageerde op een inbraakmelding en schrok van een verdachte op het toilet. Alleen was het geen inbreker, maar een pop. Volgens de politie verzette de verdachte zich niet bij zijn aanhouding.

LEES OOK: Inbreker met hoge nood blijkt pop, agent schrikt zich kapot

Hulpgeroep

En dan die jongen die om hulp schreeuwde in Hapert. Omwonenden hoorden hem roepen en belden de politie. Agenten gingen met spoed naar het huis. De jongen bleek niet in nood. Hij ging zo op in spel 'Grand Theft Auto 5', dat hij daarbij nogal tekeerging. "Niks aan de hand dus!", volgens de politie.

LEES OOK: Schreeuw om hulp blijkt iets te fanatieke gamer