Nederlander Tallon Griekspoor wint het grastoernooi van Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de titel veroverd op het grastoernooi van Rosmalen. De Nederlander won van de Australische Jordan Thompson. Bij de vrouwen won de Russische tennisster Ekaterina Aleksandrova de finale.

De als zesde geplaatste Nederlander was in de finale met 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3 te sterk voor de Australiër Jordan Thompson. Pas om half negen benutte Griekspoor zijn eerste wedstrijdpunt. De finale duurde 2 uur en 35 minuten.

Tweede titel uit carrière

Voor de 26 jaar oude Griekspoor is het de tweede titel van zijn carrière. Begin dit jaar was hij ook de beste in het Indiase Pune. Hij is de vierde Nederlandse winnaar van het mannentoernooi van Rosmalen, na Richard Krajicek (1994 en 1997), Sjeng Schalken (2002 en 2003) en Tim van Rijthoven. Laatstgenoemde pakte vorig jaar tot ieders verbazing de titel op het Autotron. Van Rijthoven versloeg toen de Rus Daniil Medvedev in de finale. Dit jaar moest Van Rijthoven afzeggen, vanwege een elleboogblessure.

De finale ging bijna 3,5 uur later dan gepland van start vanwege lichte regen. Bovendien duurde de vrouwenfinale, die ruim een uur later begon, bijna 3 uur.

Aleksandrova wint bij de dames

Die vrouwenfinale werd gewonnen door de Russische tennisster Ekaterina Aleksandrova. Zij heeft op het grastoernooi van Rosmalen haar titel geprolongeerd. De nummer 4 van de plaatsingslijst en de mondiale nummer 26 versloeg in een lange en spannende finale haar landgenote Veronika Koedermetova met 4-6 6-4 7-6 (3). Koedermetova was als eerste geplaatst op het Autotron.

De 28 jaar oude Aleksandrova maakte het in de tiebreak na 2 uur en 52 minuten af op haar vierde wedstrijdpunt. In de derde set had Koedermetova op eigen service drie matchpoints weggewerkt.

Voor Aleksandrova was het de vierde titel uit haar loopbaan en de eerste van het seizoen. Vorig jaar was ze in de finale te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka.

