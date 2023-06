Zusjes Williams waren even in Brabant, deze wereldsterren bleven wat langer

Er was hoog bezoek in Rosmalen, maar dat heeft niet lang geduurd. De wereldberoemde tennisster Venus Williams stond daar dinsdag op het Libéma Open, maar ze vloog er in de eerste ronde al uit. Ze verloor van een veel jongere Zwitserse tennisster. Venus' nog beroemdere zus Serena Williams zat op de tribune om haar aan te moedigen, maar dat hielp dus niet. De zusjes Williams zijn niet de enige wereldsterren die van Brabant houden. Deze beroemdheden gingen hen voor.

Bruce Springsteen

Bezoekers van het Italiaanse restaurant Antonio’s in Eindhoven moesten in 2015 twee keer met hun ogen knipperen toen ze Bruce Springsteen binnen zagen lopen. De levende legende was in de stad om naar een wedstrijd van zijn dochter te komen kijken, die springruiter is. Hij is al jaren vaste gast in het restaurant. Dus als hij in Brabant is en je wilt een handtekening, is dat the place to be. “Hij stopt altijd met eten en staat dan op voor de fans”, aldus de eigenaar.

Kendall Jenner en zusjes Hadid

Wie ook in Brabant opdoken waren de supermodellen Kendall Jenner en Gigi Hadid. De Amerikaanse sterren brachten in 2018 een bezoekje aan de Efteling. Alleen echte fans hebben ze waarschijnlijk gespot, want ze waren vermomd in kostuums van het park.

Rupert Grint

Net als wij zijn ook de sterren fan van de Efteling. Want ook Harry Potter-acteur Rupert Grint is daar gespot. Hij vierde in 2019 oudjaar in het park. Fans konden hun geluk niet op toen ze hem tegenkwamen. En hij nam ook nog even de tijd om met ze op de foto te gaan.

Dick Fosbury

Weinig mensen wisten het destijds, maar olympisch kampioen hoogspringen Dick Fosbury woonde een tijdje in Brabant. Als oud-basketballer kende hij en aantal Amerikaanse spelers bij EBBC in Den Bosch, dat nu Heroes heet. Nadat hij in 1972 de Olympische Spelen miste, besloot hij afleiding te zoeken in het basketbal. Hij trainde een tijdje mee in Den Bosch en vond onderdak bij een vriend in Oudheusden.

John Cleese

Het was waarschijnlijk de meest bijzondere opening van een tunnel in Brabant ooit: die van de Dommeltunnel in Eindhoven. De Britse komiek John Cleese, bekend van Monthy Python kwam langs. En dat zorgde voor complete mediagekte. Zijn bezoek was te danken aan een gemeenteambtenaar, die een brutaal mailtje naar Cleese stuurde. Op de vraag waarom hij in Eindhoven een tunneltje opende, was zijn antwoord: "Ik heb geen idee."

Diego Maradona

Drie onvergetelijke weken waren het voor Mierlo in augustus 2017. Niemand minder dan stervoetballer Diego Maradona kwam naar het dorp vanwege een trainingskamp. Hij shopte bij de Hema, ging met fans op de foto en logeerde wekenlang met zijn team in het HUP-hotel. "Zoiets maak je maar één keer in je leven mee en vergeet je nooit meer", zei manager Mark Oidtmann toen. Het werd Maradona's laatste trip naar Nederland. In november 2020 overleed de voetballer.

