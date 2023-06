112-nieuws: fietsster aangereden, auto rijdt door • brand in rijksmonument

22.30

In het Fraterhuis in Deurne heeft vanavond brand gewoed op de begane grond. Volgens een 112-correspondent is de brand vermoedelijk aangestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle, er raakte niemand gewond.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand uitbreekt in het pand. De eigenaar zou in het pand appartementen willen bouwen maar de vergunningen zijn niet rond. De verbouwing zou daarom tijdelijk zijn stilgelegd. Het pand staat al heel veel jaren leeg en is een rijksmonument.