Verdachten gewelddadige overval op Youtuber Nikkie de Jager blijven in cel

De verdachten van een reeks gewapende overvallen, waaronder die op YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden, blijven vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

Zeven verdachten uit Rotterdam en Ridderkerk werden vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van tot 8 jaar. Nu dient het hoger beroep.

Traumatisch

Volgens het Openbaar Ministerie pleegden ze in 2020 vier overvallen en drie inbraken. De overvallers sloegen toe bij onder anderen René van der Gijp en Nikkie de Jager. De advocaten van vijf verdachten vroegen de rechter om hun cliënten vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling is. Daar ging het gerechtshof niet in mee.

Nikkie de Jager, bekend van het YouTube-kanaal NikkieTutorials, werd in augustus 2020 in haar eigen huis overvallen. De make-upartieste noemde het 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen' in haar leven. Van der Gijp werd in april dat jaar slachtoffer van een mislukte overval.

LEES OOK:

Jarenlange celstraffen voor twee overvallers van Nikkie de Jager

Nikkie de Jager vol emotie na zitting over overval: 'Intense dag'

Nikkie de Jager vastgebonden en geslagen met vuurwapen tijdens overval