Geen nieuwe coffeeshop in Tilburg, jongerencentrum ligt te dichtbij

Er komt toch geen nieuwe coffeeshop aan het Verdiplein in Tilburg, dat laat de gemeente Tilburg dinsdagavond weten. De gemeente zag een nabijgelegen jongerenruimte in een wijkcentrum over het hoofd, deze blijkt te dicht bij de beoogde coffeeshop te liggen. "Dat dit zo is gelopen, is buitengewoon zuur. Voor de betrokken ondernemer en voor de omgeving", aldus burgemeester Theo Weterings.

De gemeente zegt dat ze een fout heeft gemaakt: "Het criterium 'de afstand tot jongerencentra' is over het hoofd gezien." Het gaat om wijkcentrum De Ypelaer. In gesprek

De burgemeester heeft de ondernemer die de coffeeshop zou uitbaten dinsdag op de hoogte gebracht. Dinsdagavond heeft de burgemeester ook een overleg gehad met mensen in de wijk. Ook zij zijn op de hoogte gebracht dat er geen coffeeshop komt. De gemeente maakt nu pas op de plaats en gaat ook andere locaties nog eens tegen het licht houden. Op maandag 26 juni volgt een debat met de gemeenteraad. Petitie tegen coffeeshop

Begin juni lootte de notaris samen met de burgemeester de twee plekken waar een coffeeshop mag komen. Bovenaan eindigden het Verdiplein in Tilburg-Noord en Koningsoord, het nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Burgemeester Theo Weterings gaf toen al aan dat het nog niet zeker was dat de coffeeshops echt op deze plekken zouden komen. Er moest nog onderzoek worden gedaan. "Het kan zijn dat een ondernemer toch niet voldoet aan alle eisen. Dan gaan we weer door naar de volgende op de lijst", aldus Weterings vlak na de bekendmaking van de twee plekken. In Berkel-Enschot kwam de buurt in opstand toen bekend werd dat er mogelijk een coffeeshop zou komen in winkelcentrum Het Koningsoord. Omwonenden startten een petitie, die is inmiddels ruim 4300 keer ondertekend. LEES OOK: Plekken voor twee nieuwe coffeeshops uit de hoge hoed getoverd Dorpsbewoners willen geen coffeeshop, petitie al 3700 keer ondertekend