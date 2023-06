Buurt blij dat coffeeshop niet doorgaat: 'We hebben al rotzooi genoeg'

De coffeeshop die aan het Verdiplein in Tilburg moest komen, verdwijnt een week na de aankondiging toch weer van tafel. De gemeente had de komst eerst goedgekeurd, maar dat werd een week later teruggedraaid. Buurtbewoner Mohammed Aknin die een petitie startte, reageert opgelucht: "De bewoners zaten niet te wachten op een coffeeshop in zo'n kwetsbare wijk. Onze petitie werd al snel 2400 keer ondertekend."

Toen buurtbewoners het coffeeshopbeleid van de gemeente bekeken, zagen ze iets opvallends. "Daarin staat dat binnen 250 meter van een coffeeshop geen ruimte voor jongeren mag zijn", zegt Aknin. "Vorig jaar is bij wijkcentrum De Ypelaer een jongerencentrum geopend en dat ligt dichterbij." Daarom wees Aknin de gemeente erop dat ze dat jongerencentrum over het hoofd had gezien. En dus gaat het hele plan nu niet door.

De buurt reageert opgelucht. De afgelopen jaren stond het stadsdeel Tilburg Noord hoog op de lijst van gebieden met de meeste armoede in Nederland. Een oudere bewoonster: "Er is alles aan gedaan om deze wijk beter te maken en te vernieuwen. Ga dat niet verpesten met een coffeeshop als dat niet nodig is." Een man die door de wijk fietst, meent dat nu een boel extra rotzooi wordt voorkomen. "Al die troep moeten we hier niet hebben. Hier lopen de ratten over het gras en door de struiken. Ik vind het goed dat die coffeeshop er nu niet ook nog bij komt, met alle rotzooi van dien."

"Nu kan er iets komen waar de buurt echt blij mee is."