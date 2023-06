Gestolen kluis met foto's van overleden Wesley uit het water gevist

Duikers haalden de kluis boven water ( foto: Dave Hendriks SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige 1/2 De gestolen kluis met inhoud was gedumpt in het water bij Lierop

De gestolen kluis van Ferd Engels uit Beek en Donk is terecht. De brandkast met daarin foto's van zijn overleden zoon werd eerder deze maand gestolen uit zijn huis in Beek en Donk. De politie vond de kluis in de beek de Goorloop bij het Eindhovens Kanaal in Lierop. Ferd wil zelf pas reageren als hij de inhoud heeft gezien. "Eerst moet alles drogen."