Vuurwerk in Baarle-Hertog vanaf oktober alleen nog online te koop

Baarle-Hertog gaat krachtiger optreden tegen de jaarlijkse overlast door vuurwerktoerisme. Vanaf dit jaar kan vuurwerk bij winkels in deze grensgemeente van Baarle-Nassau tussen 1 oktober en 31 december alleen via internet gekocht worden. In deze periode zijn vuurwerkwinkels alleen geopend voor klanten die hun bestelling willen afhalen. De klant mag niet met meer personen tegelijk de zaak binnen.

De winkeleigenaars worden verder verplicht de leeftijd van de klanten te controleren. Ook moeten ze vanaf komend najaar een exploitatievergunning hebben. Als ze zich niet aan de regels houden, dan dreigt tijdelijke of definitieve sluiting. De burgemeester kan een aanvraag voor een vergunning weigeren, als de openbare orde gevaar loopt. Ook kan hij extra bepalingen in de vergunning laten opnemen zoals het aanbrengen van camera’s, het plaatsen van afvalbakken en het opruimen van afval in de omgeving. De gemeenteraad van Baarle-Hertog heeft donderdagavond met deze maatregelen ingestemd. Overlast door vuurwerkwinkels

In de bebouwde kom van Baarle-Hertog staan zes vuurwerkwinkels, de meeste aan de Kapelstraat, de Klokkenstraat en de Molenstraat. In België mag het hele jaar vuurwerk worden verkocht wat in het grensgebied elk jaar, vooral in november en december, tot veel overlast leidt. Het gaat hierbij om intimidaties, foutparkeren en het achterlaten van zwerfvuil. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen om de drukte aan banden te leggen, zoals parkeerverboden, tijdelijke éénrichtingsstraten en het afsluiten van een bepaalde straat. Desondanks bleef de overlast groot. Met het nu aangenomen politiereglement kan de gemeente Baarle-Hertog voortaan krachtdadiger optreden. LEES OOK: Verkoop van vuurwerk knalt door ondanks inflatie: 'Je leeft maar een keer' Baarle-Hertog sluit twee straten met vuurwerkwinkels voor autoverkeer