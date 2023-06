Scholen zetten zich schrap voor enorme golf van nieuwe expat-kinderen

Scholen in de regio Eindhoven maken zich op voor een golf van maximaal dertienduizend extra buitenlandse kinderen. Dat gaat voor grote problemen zorgen, want er zijn te weinig gebouwen, te weinig leerkrachten en er is geen plek om al die kinderen eerst Nederlands te leren. “We zullen onorthodoxe oplossingen moeten invoeren,” zegt bestuurder Wim Klaassen van stichting SALTO met 23 scholen in Eindhoven.

De komende tien jaar komen er in de Brainportregio 8.000 tot 13.000 nieuwe kinderen tot 18 jaar uit het buitenland bij. De vader of moeder heeft dan bijvoorbeeld een baan bij ASML gekregen. Ook kinderen van statushouders en arbeidsmigranten melden zich.

Nu zijn er in de Brainportregio al 15.000 anderstalige kinderen tot 18 jaar. Die kinderen gaan normaal gesproken eerst naar speciale scholen, om Nederlands te leren. Maar de toestroom wordt nu zo groot dat er de komende jaren ook kinderen naar gewone basisscholen komen. Zonder dat ze een woord Nederlands spreken.



Opleiding voor de leerkracht

De Eindhovense scholenkoepels bereiden de onderwijzers hierop voor door opleidingen aan te bieden. “De eerste groep van 17 leerkrachten is in januari gestart. Ze zijn op de scholen de kartrekkers en specialisten nieuwkomersonderwijs,” zegt Marijke van Mill, projectleider nieuwkomersonderwijs van scholenkoepel SKPO waar 35 scholen onder vallen.

Ook krijgen leerkrachten tips, zoals het advies om langzaam tegen de nieuwe kinderen te praten en om duidelijk te articuleren. Ook is de tip om desnoods gebruik te maken van Google Translate.

“Schooldirecteuren vragen hoeveel kindjes op hun school komen. Dat is nu niet te zeggen. In een wijk waar flink gebouw wordt, kun je ook veel nieuwe anderstalige kinderen verwachten. Soms is het een klas vol.” Een voorbeeld is de Eindhovens wijk Blixembosch. “Daar is zeventig procent van de kleuters een nieuwkomertje.” Veel Eindhovense scholen maken al gebruik van taalklassen waarin de kinderen die geen Nederlands spreken samen extra taalles krijgen.

Leraren en gebouwen

Hoe dan ook zullen er veel extra leerkrachten nodig zijn. Alleen al voor de basisscholen zijn er 200 extra leraren nodig om de toestroom op te vangen. “We hebben nu al problemen om groepen bezet te krijgen. Laat staan als er zoveel extra kinderen komen. We moeten het onderwijs anders organiseren,” zegt Klaassen van stichting SALTO met 23 scholen in Eindhoven. Gedacht wordt om nog meer zij-instromers aan te nemen die in een paar jaar tijd hun bevoegdheid halen.

Daarnaast zijn er veel gebouwen nodig om de kinderen les te laten krijgen. Volgens de Eindhovense wethouder onderwijs moeten er naar schatting twintig basisscholen en drie middelbare scholen bijkomen. Volgend jaar komt de gemeente met een plan waar die scholen komen. Ook wordt er gekeken of scholen kunnen uitbreiden.

Volgens Klaassen lukt het niet om zo snel al die gebouwen uit de grond te stampen. “Het bouwen van een nieuwe school is niet in een vloek en een zucht gebeurd. Dat heeft een doorlooptijd van tussen de vijf en acht jaar als je heel erg je best doet. Dat heeft te maken met procedures, vergunningen, omwonenden die er iets van vinden. We zijn met zijn allen in gesprek om na te denken over alternatieve oplossingen."

Hele regio loopt vol

Het is niet alleen een opgave voor Eindhoven, benadrukt Van Mill van stichting SKPO. “Eerst lopen Eindhoven en Helmond vol. Daarna volgen de dorpen. Uiteindelijk zullen alle 21 gemeenten in de Brainportregio gaan merken dat er meer anderstaligen hiernaartoe komen.”

Op dit moment is 9 procent van de inwoners van de Brainportregio een international of expat. Dat is over tien jaar 19 procent. Bijna 1 op de vijf inwoners van de regio komt dan uit het buitenland.

LEES OOK:

Enorme groei aantal leerlingen: school zoekt 50 nieuwe medewerkers

Brieven stromen binnen bij school die 50 nieuwe medewerkers zoekt