Drugsbaron Kees moet jarenlang de bak in, net als zijn vrouw Marie

Drugsbaron Kees F. is veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor grootschalige drugsproductie, drugshandel en de handel in grondstoffen. De Tilburger runde laboratoria waar ze onder meer crystal meth maakten. Er hangen hem nog meer jaren in de gevangenis boven het hoofd, want sinds kort is hij verwikkeld in een misschien nog wel grotere drugszaak.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde F. (45) donderdag ook voor het leiden van een professionele criminele organisatie. En voor witwassen via zijn kapitale villa in Poppel, waar 1,7 miljoen misdaadgeld in is gestoken. Onduidelijk is waar dat geld vandaan kwam. De rechtbank ziet bij F. een 'way of life'.

Ook zijn vrouw Marie (41) moet de gevangenis in. Zij kreeg twee jaar cel. De rechterhand en 'geweldsman' van F., Quincy S. (44) uit Rotterdam, moet drie jaar in de cel. Iedereen zweeg tijdens het proces. Ze moeten alle drie hun straf meteen uitzitten.

Tips

Politie en justitie maakten al lange tijd jacht op Kees F. In 2012 was hij in Frankrijk veroordeeld tot vijf jaar voor diverse drugsmisdrijven. In 2015 kwamen in ons land tips over hem binnen.

Door de hack bij crypotelefoondienst Ennetcom kwam de politie dichterbij. F. gebruikte ook Sky en Encrochat-mobieltjes. De recherche startte een afluisteroperatie in onder meer auto's. In die gesprekken hoorden ze Kees zeggen: "Maar ik, luister, ik ben de baas van de zaak." Anderen noemden hem ook 'de baas.'

Labs

De speurders konden de link leggen tussen hem en een crystal methlab in de grensstreek onder Wernhout ( Wuustwezel 2019) en een cocaïnelab in aanbouw dat nooit is gevonden. F. huisvestte een groep Colombianen in Tilburg, die in dat lab werkte. Ook zou F. achter een vondst van drie kilo coke zitten in het Deense Aarhus.

In de herfst van 2019 viel de Belgische politie binnen in zijn villa in Poppel, onder de rook van Goirle. Officieel was het eigendom van een bedrijf in Liechtenstein. Maar de rechtbank denkt dat het een dekmantel was. Bij zijn huis vonden agenten een standbeeld van een grote bronzen stier, bekend van Wall Street.

Lachgas

Omdat de rechtszaak op zich liet wachten, mocht F. van de rechtbank zijn proces in vrijheid afwachten. Politie en justitie denken dat hij toen weer de fout inging. Ze zagen hem opduiken in de chats van cryptotelefoons van het merk Exclu.

Ook de Belgen zagen hem illegale dingen doen. Hij zou in tienduizenden kilo's lachgas hebben gehandeld. Dat leverde hem de bijnaam van 'lachgaskoning' op.

Top

In februari dit jaar werd F. weer opgepakt. En wederom voor grootschalige drugshandel. Hij zou samen met een groep ex-Satudarah-leiders bezig zijn geweest met het opzetten van drugslabs in het Gelderse Overasselt en in het Westvlaamse Kortemark. Bij politie en justitie leeft sterk het vermoeden dat F. in de top zit van de synthetische drugswereld.

Het proces over die zaken is een paar weken geleden begonnen voor de rechtbank in Breda.

