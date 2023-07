File omdat tankstation stunt met brandstofprijzen van 22 jaar geleden

Een lange rij voor het tankstation aan de Hurksestraat voor de actie (foto: Collin Beijk). De man die laatste extreem goedkoop kon tanken (foto: Collin Beijk). Volgende 1/2 Een lange rij voor het tankstation aan de Hurksestraat voor de actie (foto: Collin Beijk).

Zo'n vijftig automobilisten stonden zondagochtend in een tankfile op de Hurksestraat in Eindhoven. Daar stond één van de 22 TinQ-pompen in Nederland die stuntte met de brandstofprijzen. Er kon 22 minuten lang getankt worden voor prijzen van 22 jaar geleden. De keten beloofde een enorme korting.

De mensen die er op tijd bij waren hoefden niet 1,92 euro, maar 1,15 euro te betalen voor een liter Euro 95. Ook de diesel was goedkoop met 85 cent per liter in plaats van 1,59. Zo'n veertig automobilisten konden tanken voordat de 22 minuten verstreken waren. Ook in Breda, Boxtel en Waalwijk kan zondag goedkoop getankt worden. Half zes

De bestuurders die om negen uur als eerste zo goedkoop mochten tanken, moesten wel vroeg opstaan. "Bij mij liep de wekker om half zes af. Alleen met zo'n 35 euro korting op een volle tank heb ik dat er wel voor over", vertelt de man met een glimlach. "Ik rijd hier straks heel vrolijk weg en thuis wacht een lekker ontbijt." De Eindhovenaar die als tweede aansloot voor een goedkope tankbeurt, deed dat om half zeven. "Eigenlijk was ik hier als eerste, want ik was hier gisteren al. Alleen dat telt niet, hè", vertelt hij lachend. "Mijn vrouw dacht dat deze actie op zaterdag was. Gelukkig woon ik hier maar een kwartiertje vandaan." Pitstop

De zogeheten Pitstop-actie van TinQ, leek soms ook op een pitstop uit de autoracerij. Automobilisten kwamen met open tankdoppen en hun pinpas in de aanslag aanrijden. De bestuurders sprongen uit hun auto en gingen in looppas naar de betaalzuil.

Met open tankdop en pinpas maakten sommigen er echt een pitstop van (foto: Collin Beijk).

"Dat is wel zo sociaal, want hoe sneller ik ben, hoe meer mensen achter mij ook goedkoop kunnen tanken", vertelt een man die voor het eerst met zijn nieuwe auto gaat tanken. "Ik heb geen idee hoeveel er ingaat, maar voordelig wordt het zeker." Geen chaos

Alleen de vrouw die voor hem staat heeft betaalproblemen. De stress is van haar gezicht af te lezen, net als het ongeduld bij de automobilisten achter haar. De tankactie in Eindhoven verloopt rustig. Vorig jaar maart moest TinQ een zelfde soort actie staken omdat door de drukte chaos en een grimmige sfeer ontstond. Spannend is het voor sommigen wel. De bestuurder van een Toyota-bus sluit als nummer 32 aan. "Ik tank hier altijd en wist eigenlijk niet van deze actie, maar mijn dochter waarschuwde mij. Zij staat voor mij, maar het is de vraag of we het halen. Ik hoop van wel, want ik ben bijna leeg en moet nog naar Rotterdam." Secondewerk

De bestuurder van het busje haalt met twee minuten te gaan en gooit met een grote lach zijn tank vol. Bij de man die als laatste zijn tank met korting mag volgooien, is het secondewerk. Een TinQ-medewerker staat al klaar met de slang zodat de actieprijs meteen vastligt als er is betaald. "Ik moest ook echt tanken, dus ik probeerde het gewoon en het is gelukt", zegt hij lachend. "Ik stond pas om vijf voor negen in de rij, want ik ga niet om zes uur opstaan, zeker niet op zondag." De Audi-bestuurder weet al wat hij gaat doen met de korting. "Ik bestel vanavond eten, we gaan niet koken."