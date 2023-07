Bewoner blij met camera na explosie: 'Veiligheid kinderen staat voorop'

"Waar het mij om gaat is de veiligheid van de kinderen." Zo reageert zondag een bewoner van de Meidoornstraat in Breda op de mobiele camera die de gemeente in de straat heeft geplaatst. Dit nadat een explosie vrijdagnacht zijn huis en dat van de buren flink beschadigde. Hij noemt het 'fijn' dat er nu op deze manier een oogje in het zeil wordt gehouden.

Inmiddels is hij al wat bekomen van de schrik. Dit vooral omdat het goed gaat met zijn kinderen die op het moment van de explosie boven lagen te slapen. "Was het met de kinderen niet goed gegaan dan was het een heel ander verhaal geweest", benadrukt hij.

De schade aan zijn huis is zondag nog volop zichtbaar. Het raam dat er door de explosie uit werd geblazen, zit nog dichtgetimmerd. Maandag wordt alles in gang gezet om de boel te laten maken. "Donkere dagen in de zomer", grapt de man.

'360 graden view'

De wijkagent geeft zondag aan dat de camera een '360 graden view heeft'. "Hij wordt niet continu bekeken, maar alles wordt opgenomen. Dus zodra het nodig is, kunnen we de beelden bekijken."

De maatregel is volgens hem vooral bedoeld om de buurt een extra veiligheidsgevoel te geven. Datzelfde geldt voor de agenten en boa's die sinds de explosie extra surveilleren in de straat. Hoelang de camera wordt ingezet, is zondag nog onduidelijk.