Beelden van fietser die explosief gooit en de enorme klap die erop volgt

Er zijn beelden opgedoken van de aanslag op twee huizen in Meidoornstraat in Breda van afgelopen weekend. Op de beelden is te zien hoe een fietser langs het huis rijdt, iets aansteekt en dat richting het huis gooit. Kort daarna volgt een enorme explosie. Daarbij raakte niemand gewond. Wie de fietser is, wordt nog onderzocht.

Vrijdagnacht werden rond kwart over vier de bewoners van twee huizen aan de Meidoornstraat in Breda opgeschrikt door een enorme explosie. Daarbij sneuvelden meerdere ruiten. De glasscherven en de dakpannen van een overkapping vlogen door de lucht. Twee auto's en een scootmobiel raakten daardoor beschadigd. In beide huizen waren bewoners aanwezig. Zij waren flink geschrokken door de klap. Niemand raakte gewond, maar in de kamer aan de voorkant van een van de huizen lagen kinderen te slapen. Na de explosie stond een van de huizen vol rook en was er binnen een flinke ravage ontstaan. De gemeente Breda nam meteen maatregelen. In de directe omgeving van beide huizen is een mobiele camera geplaatst. Ook wordt er extra gesurveilleerd door boa's en agenten. Zo wil de gemeente voorkomen dat er opnieuw iets gebeurt. Hoelang de camera wordt ingezet, is nog onduidelijk. Daarover gaan de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie nog praten. LEES OOK: Explosie blaast ruiten uit huizen: 'Mijn kinderen lagen boven te slapen' Huizen beschadigd door explosie, gemeente plaatst mobiele camera Bewoner blij met camera na explosie: 'Veiligheid kinderen staat voorop'