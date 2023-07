Levenslang voor Onur K. na 'nietsontziende' gezinsmoord in Etten-Leur

Onur K. (36) uit Etten-Leur moet levenslang de cel in. Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep geoordeeld. K. vermoordde zijn vrouw en kinderen en moeder. Het is jaren geleden dat de hoogste straf werd opgelegd in een Brabantse zaak.

Onur K. doodde begin 2020 zijn zoon en dochter van 2 en 6 jaar oud, zijn vrouw (31) en moeder (65). Waarom hij dat deed heeft hij nooit willen zeggen. Maar bekend is dat K. een gokverslaving had, daardoor in de financiële problemen kwam en zijn huis uit moest.

Het OM vroeg vanaf het eerste moment levenslang op te leggen maar de rechtbank in Breda maakte er 30 jaar cel van. Dat werd een veroordeling voor moord op zijn moeder en doodslag op zijn vrouw en kinderen. Dat was volgens de rechtbank in Breda de maximale straf voor deze misdrijven. Een overweging was ook dat de verdachte nooit gewelddadig was. De kans op herhaling zou ook klein zijn. De 30 jaar leidde tot verbazing.

Drie moorden, een doodslag

Het gerechtshof in Den Bosch keek er in hoger beroep anders naar. Voor het hof is bewezen dat Onur eerst zijn vrouw heeft gewurgd. Of hij dat van plan was kan niet worden bewezen. Daarom werd dit juridisch doodslag. Daarna leefden zijn kinderen nog enkele uren, zagen getuigen.

Volgens het hof is toen bij Onur het plan ontstaan om ook zijn kinderen te doden. Het hof ziet dat wel als een dubbele moord en niet als doodslag. Dit was planmatig, zo klonk het.

Het laatste slachtoffer was de moeder van Onur. Net als de rechtbank oordeelde het hof dat ze slachtoffer werd van een moord. Ze werd door Onur naar zijn huis gelokt. Hij verzweeg de dood van vrouw en kinderen en vermoordde zijn moeder.

“Hij heeft vier mensenlevens beëindigd, onherstelbaar leed toegebracht en groot leed aangedaan aan de nabestaanden”, zei de voorzitter van het hof dinsdagochtend. Het hof neemt het K. extra kwalijk dat hij geen openheid van zaken gaf en met een ongeloofwaardig verhaal kwam. "Zijn motieven blijven onduidelijk. Alle vragen heeft hij onbeantwoord gelaten door zich op zijn zwijgrecht te beroepen." Het hof noemde hem 'nietsontziend'.

Onur K. was niet in de rechtszaal. Zijn advocaat wel.

Brabantse zaken

Deze eeuw zijn er vier andere zaken geweest in Brabant waarin uiteindelijk en 'onherroepelijk' levenslang werd opgelegd:

De Koerdische zakenman Huseyin Baybasin uit Rijen, gaf opdracht tot diverse moorden en gijzelingen (2002).

Een Tsjetsjeense huurmoordenaar doodde tijdens een ripdeal drie mannen in de Helmondse wijk Brandevoort. Zowel schutter als opdrachtgever kregen levenslang (2003).

Een man stak in de Jan Hollanderstraat in Eindhoven het huis van de buren in brand terwijl de broertjes Baris en Bircan nog binnen waren (2004).

Een man schoot in Helmond en Zwijndrecht vier vrouwen dood, onder wie zijn ex-vriendin (2011).

Levenslang kan worden opgelegd bij moord, een aanslag op de koning of regering of terrorisme. De straf levenslang wordt vaker gevraagd door het Openbaar Ministerie (OM) dan opgelegd door de rechter. Soms is in eerste instantie de hoogste straf wel opgelegd. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Hoogerheidese schoolmoord (2006) en de moord op Kelly in Tilburg (2009). Maar een gerechtshof maakte er dan toch een lagere straf van of een combinatie met tbs.

Het aantal mensen dat levenslang krijgt neemt toe in Nederland. Jaarlijks gebeurt het een paar keer. Ongeveer 50 mensen zitten momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. Vooral zware criminelen hebben levenslang gehad de voorbije jaren.

Iemand die levenslang is gestraft kan na 25 jaar een verzoek om gratie indienen. Een speciale commissie bekijkt het verzoek. De minister beslist. Vrijlating is zeldzaam.

