Goede naam van Manfreds installatiebedrijf werd misbruikt door oplichters

Manfred Jacobs uit Breda is slachtoffer geworden van een stel oplichters die de naam van zijn installatiebedrijf hebben misbruikt. Deze 'foute' elektriciens deden zich voor als medewerkers van Jacobs Elektro Groep, beschadigden zelf meterkasten en brachten vervolgens duizenden euro's in rekening voor. Ondertussen zag Jacobs zelf de boze recensies binnenstromen op Google.

Jacobs Elektro Groep is al 66 jaar actief in de installatietechniek. Het is een familiebedrijf uit Breda, waarvan Manfred de derde generatie is. En eigenlijk hebben Jacobs en zonen die generaties zonder al te veel kleerscheuren doorstaan. Tot er een netwerk van oplichters opduikt. Ze kopiëren Jacobs' website om zo de klanten voor zijn neus de afgrond in de sturen.

"In eerste instantie schrik je vooral, als je een boos telefoontje krijgt van een klant", begint Jacobs te vertellen. Zijn eerste gedachte is dan nog dat een van zijn medewerkers een foutje heeft gemaakt. Maar na verloop van tijd stapelen de klachten zich op. "Als het dagelijks gebeurt, begint dat wel op te vallen." Hij houdt ze bij en stapt ermee naar de politie. Op dat moment heeft het dossier ruim zestig meldingen.

Klanten denken dat ze Jacobs hebben gebeld, maar zijn in de klauwen van de oplichters terechtgekomen. De oplichters brengen bewust schade toe aan hun meterkast. Op een video van de politie is onder andere te zien hoe een oplichter met zijn aansteker langs de stoppen gaat, om zo het systeem om zeep te helpen.

Deze zelf aangerichte schade wordt vervolgens gewoon bij de factuur opgeteld, om de prijs nog verder op te drijven. Vooral oudere mensen worden de dupe 'want die zijn goed van vertrouwen'. "Wie niet meteen wil betalen, wordt door de oplichters geïntimideerd tot ze het wel doen", vertelt Jacobs.

Waar een reparatie normaal gesproken 100 tot 200 euro kost, worden kwetsbare klanten nu helemaal kaalgeplukt. "Normaal ben je voor dat geld helemaal klaar", legt Jacobs uit. "De oplichters dwongen mensen om duizenden euro's betalen."