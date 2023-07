Voortvluchtige Bredase witwasser van drugskartel is opgepakt in Spanje

De politie heeft in Spanje de Bredase witwasser Mirza G. opgespoord en op laten pakken. G. is vorig jaar tot vier jaar cel veroordeeld in zijn woonplaats maar hij dook onder. Diverse politiediensten denken dat de Bredanaar jarenlang bulkte van het geld en werkte voor een drugskartel.

Mirza G. is maandag 3 juli aangehouden in Spanje, op verzoek van FASTNL, het Fugitive Active Search Team. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De Bredanaar wordt zo snel mogelijk overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.

Het proces tegen Mirza G. was afgelopen najaar. De uitspraak was op 12 december. Op beide dagen bleef zijn stoel in de rechtszaal in Breda leeg. Zijn vrouw Rosa was er wel. Zij kreeg 18 maanden cel.

Huizen

Mirza G. (44) is geboren in Bosnië en verhuisde naar Breda. Hij kwam jaren geleden al in beeld bij politie en justitie. Zo had hij samen met zijn vrouw voor 2,4 miljoen euro panden gekocht in Breda aan de Haagdijk, de Slingerweg en een villa aan de Blauwtjes in de wijk Westerpark.

Het geld voor die panden kwamen via buitenlandse bedrijven in Spanje, Bosnië en Slovenië. Volgens het OM waren dat dekmantels die speciaal waren opgericht om misdaadgeld door te sluizen en wit te wassen. G. ontkende dat en zei eerder dat hij onder meer geld kreeg van huurinkomsten uit een Sloveens bedrijf.

Bankbiljetten

Bij een huiszoeking werd een mobieltje gevonden met een filmpje. Daarop is te zien hoe Mirza en zijn vrouw in een auto zitten en elkaar filmen, terwijl hij een liedje zingt. Op een roze kleedje liggen zeventien stapels bankbiljetten. Gebundelde briefjes van vijftig tot vijfhonderd euro. De politie rekende uit dat er in totaal honderdvijftigduizend euro in de wagen moet hebben gelegen.

De twee leidden een luxe leventje. Ze pinden ook grote bedragen en hadden zeven luxe auto's, zoals meerdere Porsches en een Hummer.

Drugskartel

De Amerikaanse narcoticadienst DEA en Europol hebben het vermoeden dat G. een van de leden van het Tito en Dino-drugskartel is op de Balkan. Dat wordt geleid door Edin G. Dat is een familielid van Mirza dat ook in Breda heeft gewoond.

Er loopt nog een hoger beroep over de veroordeling.

