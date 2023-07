Man (77) ligt maandenlang dood in zijn huis

Een 77-jarige man is donderdag dood gevonden in zijn huis in Eindhoven. De man heeft daar waarschijnlijk maandenlang gelegen. Daarom heeft de politie onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Hoe lang de man al was overleden, weet de politie niet exact. “Wat wij konden zien, is dat hij daar al heel lang lag, we gaan uit van maanden", zegt een woordvoerder. Natuurlijke dood

Buurtbewoners seinden de politie in omdat ze de man al langere tijd niet hadden gezien. De man woonde aan de Franse Baan. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Daarom doet de politie verder geen uitspraken over het overlijden. LEES OOK: Dit gebeurt er nadat iemand lang dood in een huis heeft gelegen Weer dode gevonden die dagen in huis lag: 'Aantal neemt laatste tijd toe'