Grootste online misbruikzaak ooit: Gianni de W. perste 171 slachtoffers af

Gianni de W. zou in totaal 171 slachtoffers hebben afgeperst. Dat bleek vrijdagmiddag tijdens een zitting in Breda over de grootste online misbruikzaak met minderjarigen in Nederland. Er zijn inmiddels 26 meisjes en vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen de 24-jarige man uit Etten-Leur.

Vrijdag was de derde pro-formazitting in de zaak. Bij de vorige zitting in april sprak de rechtbank nog over 'ongeveer 150 meisjes' die door De W. zouden zijn afgeperst. Inmiddels staat die teller dus op 171. Het gaan om 93 minderjarigen, van wie 24 al aangifte deden, en 40 meerderjarigen. Van die laatste groep deden 2 slachtoffers aangifte. In totaal is van 38 slachtoffers niet duidelijk wie zij zijn.

Zelf was De W. niet aanwezig bij de zitting. Ook in april ontbrak hij al. Volgens zijn advocaat is hij overweldigd door de media-aandacht. De rechter gaf aan dat het fijn zou zijn als De W. er bij de volgende pro-formazitting in oktober wel is. "Ook voor hem. Dan wordt hij niet overvallen bij de inhoudelijke behandeling, waar hij sowieso bij moet zijn. Desnoods laten we hem dan halen."

Die inhoudelijke behandeling zal overigens pas begin volgend jaar van start gaan. Omdat De W. een deel van zijn slachtoffers afperste toen hij zelf nog minderjarig was, zullen die specifieke zaken misschien ook via het kinderrecht behandeld worden.

Overigens werkt De W. wel mee aan het onderzoek. Zo heeft hij al over een aantal slachtofferdossiers een verklaring afgelegd. Ook werkt hij mee aan psychische behandelingen. Volgens zijn advocaat zou hij zelfs meer willen. "Op dit moment heeft hij ongeveer één gesprek in de twee weken. Maar hij heeft behoefte aan frequentere gesprekken met professionals."

Het onderzoek met de naam 'Zuidpool' kwam aan het rollen nadat een meisje uit Noord-Holland aangifte deed van afpersing. Ze was toen 15 jaar oud. In de computer van De W. vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes staan volgens het OM duizenden foto's van één slachtoffer.

De man zocht contact onder een valse naam. Hiervoor gebruikte hij namen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld. Hij benaderde zijn slachtoffers via sociale media, zoals Instagram en Snapchat. Hij begon een gesprek en bood de meisjes geld aan als ze een naaktfoto stuurden.

