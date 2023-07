Hevige storm bleef uit maar gelukkig hebben we deze mooie foto's nog

Even was het paniek, maar het viel mee met het voorspelde noodweer. Na wat fikse regen- en onweersbuien keerde op veel plekken de warme zonnestralen even vrolijk terug. Hier en daar leverde het wel prachtige plaatjes op.

Mariëlle Hendriks ervaarde vlakbij Hilvarenbeek even wat regen, wind, bliksem en wat donder. Daarna verdween het net zo snel als het gekomen was. Ze wist wel dit mooie plaatje te schieten.

Donder en bliksem vlakbij Hilvarenbeek (foto: Mariëlle Hendriks).

Weerfotograaf Ben Saanen zag in Zuidoost-Brabant vanmiddag de buien komen.

Regen in Zuidoost-Brabant (foto: Ben Saanen).

En hij zag ze ook weer gaan, om vervolgens het zonnetje te zien schijnen.

Wegtrekkende buien in Zuidoost-Brabant (foto: Ben Saanen).

Deze naderende onweersbui werd vastgelegd in Someren.

Foto: Rob Engelaar / ANP

Een wonderbaarlijke rolwolk ontstond eerder vanavond in Almkerk maar ook in Tilburg. Weerfotograaf Glenn Aoys uit Kaatsheuvel maakte deze prachtige plaat.