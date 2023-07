Medewerkers kringloopwinkel aangeslagen na brand: 'Het is zo onwerkelijk'

Een vuurzee legde kringloopwinkel De Kempen in Veldhoven zaterdagnacht volledig in de as. Voor medewerkers is het een enorme klap. "We zijn een sociaal bedrijf. Voor veel mensen was het hun tweede thuis waar ze een kans hebben gekregen", zegt Yvonne Ruijs, een van de personeelsleden.

"Ik zat recht overeind in bed toen ik hoorde dat de winkel in brand stond", vertelt Yvonne. Al zes jaar werkt ze er. Haar man zelfs nog vier jaar langer. "We werden om halfvijf wakker van het NL-Alert. Via de app kregen we allerlei filmpjes en foto's. Dan weet je dat het mis is."

Ook haar collega Gerardine Bergmans staat er verslagen bij. "Het is klote en zwaar triest. De schrik zit er goed in. Ik had eerst niet in de gaten dat het ons pand was. Toen ik nog eens keek, zag ik de wagen van de kringloop staan. Het is zo onwerkelijk."