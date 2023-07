Leerlingen eindelijk weer bij elkaar op school na brand

De leerlingen van basisschool St. Antonius Abt in Eindhoven-Acht hebben na ruim een jaar eindelijk weer een vaste plek om naar school te gaan. Dertien maanden geleden brandde hun school aan de Maasstraat af. Na een jaar van verhuizingen, hebben de kinderen en leerkrachten weer een eigen plek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze teruggaan naar de Maasstraat, maar de bouw van een nieuwe school daar gaat nog jaren duren.

Onder luid applaus en gejuich wordt het lint van de nieuwe school aan het Volkerak in de Eindhovense wijk Acht doorgeknipt. Nadat de school aan de Maasstraat voor een groot deel was verwoest, was het een flinke puzzel om alle leerlingen ergens onder te brengen. Een deel van de kinderen kon aan de Maasstraat blijven, in het gedeelte dat niet door de brand was getroffen. De overige klassen werden elke ochtend met bussen naar verschillende locaties gebracht.

Heftig jaar

Ira van Luijtelaar is docente van groep 8 en is blij dat alle leerlingen nu weer bij elkaar zitten. "Voor de leerkrachten en de leerlingen is het fijn om weer een school te zijn met een schoolgebouw", zegt zij. "En voor de ouders en kinderen is het fijn dat alle broertjes en zusjes weer op dezelfde locatie les krijgen."

Van Luijtelaar merkte dat de gebeurtenissen veel effect hadden op de leerlingen. "Een brand is natuurlijk heftig om mee te maken. De school waar je aan gewend bent is er opeens niet meer", zegt ze.

Leerlingen moesten volgens Van Luijtelaar ook erg wennen aan een andere omgeving en inrichting. "En nu, een jaar later, gaan we weer naar een nieuw gebouw. Dat is voor de kinderen heftig", aldus Van Luijtelaar.

Een ziekenhuis

Groep 8-leerling Lilli was inderdaad erg geschrokken van de brand. "Ik miste mijn school echt", zegt ze. Daarom is ze blij dat ze nu weer een vaste plek heeft om haar basisschoolperiode af te sluiten. "En ik vind het fijn dat we nu niet 's ochtends eerst helemaal met de bus hoeven."

Maar ook het nieuwe gebouw is flink wennen. "Het ziet er een beetje uit als een ziekenhuis. Het heeft nog geen mooie aankleding en het ziet er saai uit", geeft ze voorzichtig toe.

Geduld op de proef

Deze school is dus ook weer een tijdelijke oplossing. Ondertussen is het de bedoeling dat op de oude plek van de school een nieuw gebouw komt. "Het gaat nog jaren duren voor daar een nieuw gebouw staat", zegt directeur Kim Keesmekers. "Maar ik ben blij dat we tot die tijd een plek hebben waar we alle leerlingen weer kunnen samen verwelkomen."

