112-nieuws: elektriciteitskast in brand • motorrijder overleden na ongeluk

15.33

Een man op een bromfiets is gewond geraakt na een botsing met een taxibusje. Dat gebeurde rond kwart over twee op de kruising van de Van Cronenborgstraat met de Van Randerostraat in Boxtel. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, die even verderop landde in een weiland. De man is even later samen met de trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.