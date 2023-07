112-nieuws: vrachtwagen in beslag genomen • geen treinen Breda-Tilburg

16.46

Een motorrijder is gewond geraakt, toen hij op de Doornboslaan in Breda in botsing kwam met een auto. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd. Wat er precies gebeurd is, wordt nog door de politie onderzocht. Bij de klap is de motor klemgeraakt onder de auto.