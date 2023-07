Man werd in zijn been geschoten, verdachte opgepakt

Een 25-jarige man die verdacht wordt van het neerschieten van een man in Tilburg, is woensdag aangehouden. Dat meldt de politie. De man, Delano H. uit Vlissingen, wordt ervan verdacht dat hij op 14 mei een man heeft neergeschoten op het Bart van Peltplein.

De man was voortvluchtig, de politie zocht al langere tijd naar hem.

'Vuurwapen, vuurwapen!'

Het slachtoffer reed die dag in mei met z’n auto een parkeerplaats op bij het winkelcentrum. Plots stapten er twee mannen bij hem in de auto. Al snel ging het mis. Het slachtoffer stapte uit en schreeuwde: ‘vuurwapen, vuurwapen!’. Vervolgens werd hij in zijn been geschoten.

Twee mensen werden na deze schietpartij aangehouden: een 22-jarige man uit Berkel-Enschot en een vrouw van 20 uit Goes. Uit onderzoek bleek dat zij niet geschoten hadden maar dat de 25-jarige man uit Vlissingen dat deed.

De politie kwam Delano H. op het spoor nadat hij onlangs in een ander politieonderzoek opdook.