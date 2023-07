Wander bouwt bestelbusjes om tot betaalbare campers: 'Al 3 jaar enorm druk'

Wander in een van zijn omgebouwde bestelbussen (foto: Collin Beijk). Het interieur van een tot camper omgebouwde bestelbus (foto: Collin Beijk). Wander van den Bosch bouwt bestelbusjes om tot camper (foto: Collin Beijk) Volgende 1/3 Wander in een van zijn omgebouwde bestelbussen (foto: Collin Beijk).

Het aantal campers in Brabant is sinds 2020 enorm toegenomen blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat heeft Wander van den Bosch ook gemerkt. Hij begon drie jaar geleden een bedrijfje dat bestelbusjes ombouwt tot betaalbare campers. "De coronapandemie heeft mijn bedrijf heel erg geholpen."

Op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur heeft Wander een flinke garage zitten waar hij bestelbusjes ombouwt. Er staan twee Volkswagen Transporters. De groene is al een heel eind klaar en wordt nu afgewerkt. De zwarte is net binnengekomen en daar is net het interieur uitgehaald en het dak uitgezaagd, waar later de slaaptent voor in de plaats komt.

"Dit kan ik ook, maar dan goedkoper."

Wander werkte voor hij voor zichzelf begon bij bedrijf dat campers bouwde. "Maar die werden alsmaar duurder. Ik dacht dit kan ik zelf ook, maar dan goedkoper." Het bleek een gat in de markt, want toen hij net met Wander Workx was gestart begon de coronacrisis. "Mensen hebben het kamperen in die bizarre tijd herontdekt. Maar niet iedereen heeft geld voor een splinternieuwe camper", legt Wander uit. Een nieuwe camper kost afhankelijk van de grootte en het model tussen de 50.000 en 200.000 euro.

"We hebben elk model wel omgebouwd inmiddels."

"Bij mij moet je denken aan zo'n 20.000 euro voor het ombouwen. Maar dan moet je wel zelf het busje aanleveren", vertelt de camperbouwer. Dat kan je volgens hem zo duur maken als je zelf wil. Veel is afhankelijk van de kilometerstand, leeftijd en uitrusting. "We hebben inmiddels elk model Transporter omgebouwd." In drie jaar tijd zijn dat er inmiddels zo'n twintig. "De eerste was wel heel spannend of die zou verkopen, maar mensen komen tegenwoordig vanuit het hele land naar ons toe." Wander bouwt vooral op bestelling, maar heeft vaak ook wel een camper op voorraad.

"Alles wat je nodig hebt, zit erin."

De busjes die hij ombouwt zijn kleiner dan een volwaardige camper. "Maar alles wat je nodig hebt, bouwen we erin." Mensen die voor een omgebouwde bestelbus gaan doen dat om drie redenen volgens Wander: "Het is goedkoper, je bent flexibeler omdat hij kleiner en lichter is en bij ons kan je camper volledig naar eigen smaak samenstellen." Een andere kleur lak, speciale bekleding, je favoriete kleur stiksel, een of twee tweepersoonsbedden, draaibare stoelen, veel of weinig kastruimte en zelfs zonnepanelen op het klapdak behoren tot de mogelijkheden. "We hebben laatst zelfs een dikke audio-installatie ingebouwd. Thijs wist er zelfs een subwoofer in te lepelen."

"De markt is een beetje verzadigd."

Hoewel het aantal campers in Brabant enorm steeg, lijkt de enorme run erop wat af te nemen. "De markt is een beetje verzadigd denk ik. Mensen die een camper willen en kunnen kopen, die hebben er de afgelopen jaren vaak eentje gekocht." Wat volgens de bouwer ook meespeelt, is dat vakantiegangers weer onbeperkt kunnen vliegen. Toch heeft Wander het nog altijd razend druk. "Ik klaag niet, want ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. En ik kan zelf op elk gewenst moment op vakantie met een van mijn eigen campers uiteraard."