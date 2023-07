Jongen (17) opgepakt voor explosie bij woning in Den Bosch

Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is deze week opgepakt door de politie. Hij wordt ervan verdacht in de nacht van 2 op 3 december 2022 een explosief te hebben laten ontploffen bij een huis aan de Zirkoon in Den Bosch.

De explosie veroorzaakte grote schade aan het huis. De knal was in de Bossche wijk de Hambaken goed te horen. De jongen zit vast voor verder onderzoek en is vrijdag voorgeleid voor de rechter commissaris. De verdachte zit nog zeker twee weken langer vast. De tv-opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht hebben destijds aandacht besteed aan deze zaak. Dat heeft onder meer geleid tot de arrestatie van de verdachte.