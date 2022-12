Drie explosies in tien dagen: burgemeester Den Bosch zet extra toezicht in

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft voor de komende dagen extra surveillance ingezet in de buurt waar afgelopen nacht een explosief afging. Dat meldt hij in een brief aan buurtbewoners. Het is het derde explosief in tien dagen tijd in Den Bosch.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Aan de Zirkoon in Den Bosch ging in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief af bij de voordeur van een woonhuis. Ook vond de politie bij het huis zes kogelhulzen. De voordeur van het huis is verwoest, er is glasschade bij een huis in de buurt en twee auto's raakten beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.

"Iedereen wil veilig kunnen wonen en werken."