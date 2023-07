Voor half miljard cocaïne gesmokkeld: celstraffen tot 14 jaar

Een man uit Bergen op Zoom gaat veertien jaar de cel in voor zijn aandeel in de grootste cocaïnetransporten die de afgelopen jaren in ons land hebben plaatsgevonden. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Het ging om twee partijen van in totaal 9000 kilo met een straatwaarde van ongeveer een half miljard euro.

Een tweede man uit Bergen op Zoom kreeg een gevangenisstraf van acht jaar, een werkstraf van 240 uur en een boete van een ton. Een derde plaatsgenoot kreeg alleen acht jaar cel. Ook een andere dader, niet uit Brabant, kreeg veertien jaar cel. Verstopt tussen bananen

De cocaïne kwam in april 2020 aan in de haven van Vlissingen. De drugs waren verstopt op vrachtboten vol bananen vanuit Costa Rica. Een deel van de lading kon onopgemerkt worden vervoerd naar een huis elders in Zeeland. De bendeleden die hierbij betrokken waren, kregen allemaal een beloning van 1,7 miljoen euro voor de klus. Een ander deel van de gesmokkelde cocaïne kon wel worden onderschept. Het onderzoek van politie en justitie leidde onder meer Bergen op Zoom. Drie leden van dezelfde familie en een vriend kwamen in beeld. Goederentrein

Een van veroordeelden is waarschijnlijk naar het buitenland gevlucht, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak. Zijn advocaat was er wel en vroeg om vrijspraak. Zijn cliënt was al eerder veroordeeld voor de smokkel van 24 kilo coke op de goederentrein van Moerdijk naar Milaan in 2017. LEES OOK: Half miljard euro aan cocaïne gesmokkeld: tot 14 jaar celstraf geëist