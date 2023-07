Half miljard euro aan cocaïne gesmokkeld: tot 14 jaar celstraf geëist

Het waren de grootste cocaïnetransporten die de voorbije jaren in Nederland in beeld kwamen. Twee partijen van in totaal 9000 kilo. Straatwaarde zo'n half miljard euro. Een van de vermeende smokkelaars uit Bergen op Zoom zag ook hoe bijzonder het was: "Wij hebben geschiedenis geschreven", schreef hij in een chat. De officier van justitie eist tot 14 jaar celstraf tegen de ‘grote jongens'.

April 2020. Een vrachtboot vol bananen Costa Rica liep binnen in de haven van Vlissingen. Niets ongewoons, maar toen een zeecontainer werd geopend viel er iets op. Een lege ruimte: er ontbraken zes pallets met bananen. Iemand had ze er stiekem uitgehaald. Dat wijst meestal op drugssmokkel. De douane stond op scherp.

Een week later was het raak. Tussen opnieuw een partij bananen uit Costa Rica dook ruim 4500 kilo coke op. Een historisch record in Zeeland.

Chats

Intussen was de eerste lading al ongezien door. De blokken waren netjes gesorteerd in een huis in het Zeeuwse Kapelle. Vanuit daar gingen de bestellingen door naar klanten in binnen- en buitenland. In onderschepte cryptocommunicatie van Encrochat en Sky vond de politie chats over het transport, de beveiliging, plekken, de opslag, prijzen en de winstverdeling.

In een van de chats stond trots: "Wij hebben geschiedenis geschreven." Bij het eerste transport werd gechat: "Het is gelukt." De verdachten namen een gebakje op de goede afloop. Iedere deelnemer kreeg 1,7 miljoen euro beloning voor de klus.

Familie

De politie was intussen uitgekomen in Bergen op Zoom. Drie leden van dezelfde familie en een vriend kwamen in beeld. Ze werden bijna allemaal gearresteerd, enkelen ontkwamen.

Tegen de vermeende leiders is de voorbije weken 14 jaar cel geëist. Volgens het OM is dat in ieder geval Moraad B. (42) uit Bergen op Zoom. Hij woont officieel in Dubai, maar is voortvluchtig. Ook een plaatsgenoot en een man uit Goes hoorden dezelfde straf eisen.

Vrijdag diende het proces tegen de laatste hoofdverdachte, Bilal el K. (33) uit Bergen op Zoom.

Misdaadminsten

Bilal was niet in de rechtszaal. “Hij is net voor zijn aanhouding gevlucht en is waarschijnlijk in het buitenland”, zei de officier van justitie. Zijn advocaat was er wel. Die vroeg om vrijspraak. Hij zette vraagtekens bij de cryptotelefoons en de miljoenen aan misdaadwinsten. "Waar is al dat geld?"

Bilal is eerder veroordeeld, voor de smokkel van 24 kilo coke op de goederentrein van Moerdijk naar Milaan in 2017. Samen met zijn broer en Mohammed B. verstopte hij tassen met drugs op station Lage Zwaluwe. Die Mohamed B. (42) is een neef van hoofdverdachte Moraad B. uit Bergen.

Trein

Mohamed is een bekende van de politie. Hij is ook veroordeeld voor de Moerdijkse treinsmokkel en een transport naar het Westland van ruim 500 kilo coke. Die zaken lopen nog in hoger beroep.

8 jaar cel is bij Mohamed B. de eis. Zijn advocaat vindt 5,5 jaar meer op zijn plaats. Of nog beter, vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De verdachte zelf vindt ook dat het bewijs ontbreekt. “Kijk er kritisch naar”, vroeg Mohamed B. vriendelijk aan de rechtbank om ze tot slot te bedanken voor de aandacht.

Met Mohamed en een tiental andere verdachten zijn procesafspraken gemaakt. Een soort ‘deal’ tussen OM en advocaten om een slepende rechtszaak en hoger beroep te voorkomen. In de andere zaken is tot tien jaar geëist. Over twee weken beslist de rechtbank.

