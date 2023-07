Vingegaard gehuldigd in de Efteling: 'In het echt is hij veel kleiner'

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is dinsdagmiddag gehuldigd in de Efteling. De Deen liep daarna vol verwondering door het attractiepark, ging in de draaimolen en nam een broodje kroket. "In het echt is hij veel kleiner", lacht een fan.

Het kan snel gaan: zondag was de huldiging in Parijs, maandag won hij in Boxmeer en een dag later staat hij in het sprookjesbos in Kaatsheuvel. "Heel mooi", glundert hij op het Anton Pieckplein. Wat zijn eerste indruk van Brabant is? "Boxmeer was heel mooi!" Ietwat onwennig zegt hij "Houdoe?" als hij daarom wordt gevraagd.

De besloten huldiging begon in het Efteling-theater. Dat begon ruim een half uur later door 'een lekke band'. Gelukkig gebeurde dat in de Tour niet. "Het is nog steeds onwerkelijk. Voor de tweede keer winnen is een droom die uitkomt", zei hij in een interview. Daarna volgden talloze foto's en handtekeningen. Wielerfan Hein Oomen kijkt glunderend naar zijn gesigneerde shirt. "Ik ben echt superblij! Zo dicht bij een Tourwinnaar komen, dat wil toch iedereen?"