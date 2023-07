Gewelddadige overval op juwelier: drie verdachten blijven in de cel

Drie van de vier verdachten die twee weken geleden juwelier Ooms in Halsteren met veel geweld overvielen, blijven negentig dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank bepaald.

Het gaat om mannen uit Rotterdam, (24) en Wolphaartsdijk (25) en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens BN de Stem is de vierde verdachte, een 20-jarige man uit Klundert, vrijgelaten.

Vitrines kapotgeslagen

Op 12 juli drongen drie gemaskerde mannen de juwelierszaak aan de Dorpsstraat binnen. Het was iets na twee uur en meerdere klanten en werknemers waren toen in de winkel. Met hakbijlen sloegen ze vitrines kapot. Ze namen sieraden mee. Eenmaal buiten werd in de lucht geschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

De mannen sloegen op de vlucht en stapten in een gestolen auto. De vierde verdachte zat achter het stuur. De vluchtauto werd even later op een parkeerplaats in de buurt gevonden. Uiteindelijk zijn de vier mannen 's avonds in het Zeeuwse Tholen opgepakt.

