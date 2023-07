'Amsterdam homo's' in PSV-stickerpakket: Daan kan er niet om lachen

Daan bestelde online een PSV-stickerpakket bij een webshop, maar over wat hij een paar dagen later ontving was hij niet te spreken. Op een van de stickers valt in regenboogkleuren ‘Amsterdam Gay Lovers’ (vrij vertaald: Amsterdam homo's) te lezen. De PSV-fan heeft melding gemaakt van discriminatie. De webshop ontkent dat er opzet in het spel is.

Het moest eigenlijk gewoon een geintje worden, legt Daan uit. Hij woont nu in Amsterdam en komt eigenlijk uit Sint-Oedenrode. Daan is voor PSV, maar een van zijn Amsterdamse vrienden is voor Ajax. Nu die vriend op vakantie is watert Daan de planten in zijn huis. “Toen dacht ik: als ik bij hem thuis ben de volgende keer, ga ik overal PSV-stickers plakken om hem te treiteren. Toen kwam ik via Google uit op een pakket met PSV-stickers van WijZijnEindhoven.nl.”

Die webshop noemt zichzelf een 'website voor en door fanatieke supporters'. "Wij zijn trots op onze club en onze stad", staat op die site te lezen. De website verkoopt T-shirts, hoodies, truien, jassen, zonnebrillen, mondkapjes, sjaals, vlaggen en ook stickers. Allemaal met de naam van de stad erop. En dus ook het pakket van 250 PSV-stickers. Daan kocht het pakket, maar op een van de stickers valt dus ‘Amsterdam Gay Lovers’ te lezen. Op de website van de verkoper staat nergens dat die stickers in het pakket zitten. “Daarom verraste het mij. Het is ook een rare tekst. Wat nou Gay Lovers? Hoezo dan?” Omdat de sticker in een PSV-stickerpakket zit denkt Daan dat met de sticker de supporters uit die andere voetbalstad voor 'homo's' worden uitgemaakt. Iets wat wel vaker gebeurt onder rivaliserende voetbalsupporters.

De KNVB heeft juist aangekondigd dat voetbalwedstrijden voortaan stilgelegd kunnen worden als er anti-homospreekkoren in het stadion klinken. Daders kunnen een stadionverbod van maximaal achttien maanden krijgen. Dat gebeurde onder meer nadat voormalig PSV-speler Xavi Simons het doelwit werd van zulke spreekkoren. "Voetbal is voor iedereen en van iedereen", zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB eerder. "Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt." Recent trokken voetbalhooligans bij lhbti-belangenorganisatie COC in Eindhoven nog een regenboogvlag van de gevel. Een medewerker die er iets van zei, werd mishandeld. Daan moest ook denken aan Marco, die deze week bij Omroep Brabant aangaf dat hij zich als homoseksuele PSV-fan niet veilig voelt op de voetbaltribune. “Dit past daar op ongelukkige wijze bij. Dat moet anders. Ik heb daarom melding van discriminatie gedaan bij het Meldpunt Discriminatie hier.”

Het COC vindt de sticker ook niet helemaal onschuldig. “Op zichzelf is die sticker niet anti-homo. Je zou de sticker bij wijze van spreken in Amsterdam op je voordeur kunnen plakken als je een homostel bent”, zegt Benjamin Ector, voorzitter COC Eindhoven. “Het is maar net hoe je de tekst leest.” Maar omdat de sticker in een PSV-stickerpakket zit, lijkt het wel anti-homo bedoeld, denkt Ector. “Ik weet natuurlijk niet zeker of het opzet is, maar het is moeilijk los te zien van alle homofobie in het voetbal. De sticker zorgt in elk geval niet voor een uitnodigende sfeer in een stadion.”

