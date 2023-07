PSV onderneemt actie na 'Amsterdam homo's' in stickerpakket

PSV gaat actie ondernemen tegen de webshop die de omstreden stickers heeft verkocht. Toen een supporter bij een webshop een PSV-stickerpakket bestelde, kreeg hij er ongevraagd een sticker met daarop 'Amsterdam Gay Lovers' bij. PSV benadrukt dat de stickers niet van de officiële PSV-webshop komen en dat er zonder toestemming gebruik is gemaakt van het logo van de club.

Vrijdag maakte een PSV-supporter melding van discriminatie, nadat hij bij WijZijnEindhoven.nl het PSV-stickerpakket had besteld. Op de website van de verkoper stond nergens dat de stickers met 'Amsterdam Gay Lovers' in het pakket zouden zitten. De fan vermoedde dat de stickers bedoeld zijn als belediging.

'Deze stickers zijn niet van PSV'

PSV laat nu ook in een officiële reactie weten dat ze niet van de actie gediend zijn. "Deze stickers zijn niet van ons en ons merk kan je zo niet verkopen", laat een woordvoerster weten. Maandag gaat de club een brief naar de webshop sturen met het verzoek de stickers niet meer te verkopen.

De eigenaar van de webshop liet vrijdag al aan Omroep Brabant weten dat de sticker per ongeluk in het pakket terecht kan zijn gekomen. Hij denkt dat de sticker niet beledigend bedoeld is.

'Voetbal is voor iedereen'

De woordvoerster van PSV zegt verbaasd te zijn over de reactie van de webshop. "Ik gok wel dat het negatief bedoeld is." De laatste tijd is er veel aandacht voor anti-homospreekkoren in het stadion, ook bij PSV. De club benadrukt dat zij veel aandacht heeft voor homo-acceptatie. "Voetbal is voor iedereen", aldus de woordvoerster. "Wij doen ons best om die stem ook te laten horen."

LEES OOK:

'Amsterdam homo's' in PSV-stickerpakket: Daan kan er niet om lachen

Xavi Simons uitgescholden voor 'homo', PSV stuurt boze brief naar KNVB

Marco is homo en voelt zich niet veilig op de voetbaltribune