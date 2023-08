Spookrit met 3 doden op de A16: bijrijder ook verdacht van schietpartij

Piet van O. uit Drunen, die in januari als bijrijder in een spookrijdende auto zat, is volgens justitie medeverantwoordelijk voor de dood van een Rotterdammer. Deze man zat in een wagen waarop de spookrijder botste. Dit gebeurde op de snelweg A16 bij Prinsenbeek. De inzittenden van de spookrijder waren op de vlucht na een schietpartij in Roosendaal. Volgens de officier van justitie heeft de 19-jarige Van O. bij die schietpartij ook geschoten en wordt hij om die reden beschuldigd van poging tot doodslag. Dit werd dinsdagmiddag duidelijk in de rechtbank in Breda.

De drie mannen werden tijdens hun vlucht achtervolgd door de politie. De politie besloot hiermee te stoppen toen de vluchtauto zonder verlichting omkeerde en ging spookrijden. Kort daarop volgde op de snelweg bij Prinsenbeek de fatale aanrijding met drie doden en drie gewonden als gevolg.

Van O. zat met twee anderen in de auto. Het ging om de bestuurder, een Tilburger van 33, en een jongen van 17 uit het Gelderse Harreveld. Beiden overleefden het ongeluk niet. Ook de chauffeur van de andere wagen, een 54-jarige Rotterdammer, kwam bij de botsing om het leven. Een vrouw van 51 en haar dochter (14) uit Antwerpen die bij hem in de auto zaten, raakten gewond. Van O. liep zware verwondingen op.

'Godswonder'

Justitie vindt dat hij als inzittende van de spookrijder medeverantwoordelijk is voor de dood van de Rotterdammer. Het verongelukken van de twee mannen die bij hem in de auto zaten, wordt hem niet verweten. De wagen reed overigens met een snelheid van 150 kilometer per uur over de A16.

In Breda diende dinsdag de tweede pro-formazitting naar aanleiding van het ongeluk. Bij de eerste zitting was de officier van justitie er nog niet uit waarom O. vervolgd zou gaan worden. Hij was toen zelf afwezig, omdat hij nog te veel last had van de verwondingen die hij in januari had opgelopen. Deze middag was hij er wel bij, op krukken. Hij heeft enige tijd in coma gelegen en heeft ook nog mentale klachten.

"Het is een godswonder dat u levend uit de auto bent gekomen", concludeerde de rechtbankvoorzitter. De man uit Drunen beaamde dat hij engeltjes op zijn schouder heeft gehad en noemde het ‘heel erg dat er een onschuldige man op de snelweg is overleden’. Ook is hij verdrietig om het verlies van zijn vrienden. Zijn advocaat probeerde vergeefs Van O. vrij te krijgen. De rechtbank besloot zijn voorarrest te verlengen.

Schietpartij

Volgens het Openbaar Ministerie waren Van O. en de twee andere mannen in dezelfde auto van plan om in Roosendaal een partij wiet, geld of een auto te stelen. Ook wordt Van O. ervan verdacht dat hij toen een man van negentien heeft beschoten en dat hij illegaal een wapen in zijn bezit had. Van O. ontkent dat hij de schutter was en stelt dat hij juist zelf was beschoten.

Kort nadat hij uit zijn coma was ontwaakt, heeft hij al bij de politie verklaard dat zijn groepje tijdens de aankoop van wiet werd bedreigd met een vuurwapen. "Mijn cliënt heeft juist geprobeerd het geweld te stoppen door het wapen naar beneden te duwen", aldus zijn raadsvrouw.