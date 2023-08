Ontsnappen uit de gevangenis gebeurt vaker dan je denkt, zo blijkt

Als je denkt aan een ontsnapping uit de gevangenis zie je waarschijnlijk aan elkaar geknoopte lakens en ondergrondse tunnels voor je. In het echt is het vaak een stuk eenvoudiger om weg te komen. Zo blijkt maar weer in Vught, waar een gevangene de benen nam tijdens een plaspauze. Maar het is niet de eerste boef in Brabant die op zo’n kinderlijk eenvoudige manier ontsnapt.

Bezoekuur

Zo ontsnapte er in 2019 een gevangene uit de PI in Vught door zich simpelweg voor te doen als bezoeker. Na het bezoekuur zag hij zijn kans schoon om met de groep bezoekers mee naar buiten te lopen. Het viel niemand op en pas twee uur later – tijdens het dagelijkse telmoment - werd de man gemist. Twee dagen lang was hij op de vlucht en daarna vloog hij terug de gevangenis in.

Zelfgemaakt gereedschap

Een paar jaar eerder ontsnapte er ook een serieverkrachter en moordenaar uit de PI. Peter H. maakte in een tuinhuisje op het terrein van de gevangenis zelf gereedschap. Daarmee wist hij de tralies van zijn cel open te schroeven. De man werd gelukkig al snel gevonden in het tuinhuisje. De gevangenis heeft daarna maar even meteen de bouten van het traliewerk vervangen.

Te laat bij het ziekenhuis

In 2011 verdween er een crimineel uit de Koepelgevangenis in Breda nadat bewakers hem te laat ophaalden bij het ziekenhuis. Toen de man uit narcose kwam, waren de bewakers nergens te bekennen. De man vond het wel best en besloot naar huis te gaan. Daar heeft hij uiteindelijk drie dagen liggen herstellen. Hij weigerde zelf terug te komen en moest als straf twee weken in de isoleercel doorbrengen.

Op de gang wachten

Ziekenhuisbezoekjes zijn een populaire ontsnappingsmanier. Want ook in 2013 ontsnapte er een gevangene uit Breda toen hij in het ziekenhuis lag. Terwijl de man werd onderzocht na een val in zijn cel, moesten de politiebegeleiders op de gang wachten. De gedetineerde zag toen zijn kans schoon om de apparatuur van zijn lijf te halen en te ontsnappen. Na een zoektocht bleek hij zich verstopt te hebben op de vierde verdieping.

Ritje naar het ziekenhuis

Wie niet meer gevonden werd was Shahin Gheiybe uit Rosmalen, die een celstraf uitzat van 13 jaar voor poging tot dubbele moord. Hij ontsnapte tijdens een rit naar het ziekenhuis. Na zijn ontsnapping verstopte hij zich urenlang bij een nietsvermoedend gezin in Breda. Toen zij hem ontdekten nam hij opnieuw de benen. Daarna is hij naar Iran gevlucht. Gheiybe werd nooit meer gevonden en is inmiddels een van de meest gezochte criminelen van Nederland.

De tunnelgraafster van Breda

Oké, voor deze moet je iets meer moeite doen. Maar de ontsnapping van Hulda Kiel verdient het ook om in dit lijstje genoemd te worden. In 2010 lukte het haar om te met een verfschraper een tunnel te graven en zo te ontsnappen uit de vrouwengevangenis bij De Koepel in Breda. In de kelder van de keuken waar ze werkte schroefde ze elke dag een luik los. Met de verfschraper lepelde ze vervolgens stukje bij beetje de fundering los en zo ging ze haar vrijheid tegemoet. Drie weken later werd ze toch opgepakt, om de rest van haar straf uit te zitten.

Bekijk hieronder het spectaculaire verhaal van tunnelgraafster Hulda Kiel: