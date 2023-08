Met burgemeester op pad door armste wijk van Brabant: 'Maar er is potentie'

Een week lang maakte Omroep Brabant verhalen in de armste wijk van Brabant, Stokhasselt, in Tilburg Noord. Tot slot gaan we in de wijk op pad met burgemeester Theo Weterings. Hij kent de buurt goed. Hij groeide op in Tilburg, ging naar het Cobbenhagencollege: “Dat was de eerste middelbare school in Noord. Ik heb gezien hoe de wijk werd gebouwd.”

Toen hij op zijn 23e raadslid werd in Tilburg, begin jaren tachtig, stonden er nog dunne boompjes in Tilburg Noord. Weterings maakte carrière. Hij werd wethouder in Rijswijk, burgemeester in Beverwijk en Haarlemmermeer. Toen hij in 2017 als burgemeester terugkwam in Tilburg, waren het stevige bomen: “Het is een heel groene wijk geworden. Moet je het IJpelaarpark zien, dat was vroeger gewoon een grasveld.”

Trefpunt is de plek van waaruit we onze verhalen maakten: bakkerij Saada op het Verdiplein. De komst van de burgemeester blijft niet onopgemerkt. Een groepje jongens roept en wijst. Weterings groet vriendelijk. Eigenaar Daoud brengt op verzoek Marokkaanse muntthee (‘niet te zoet’) en koekjes.

Dat kinderen in deze wijk minder kansen hebben, vindt Wetering het grootste probleem in de wijk: “Als hier je wieg heeft gestaan, heb je minder kans je talenten te ontwikkelen. Dat moeten we echt veranderen.” Daarom is de burgemeester is enthousiast over de Ouderkamer: een plek waar ouders bij elkaar komen als de kinderen op school zitten. Ze leren hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Als de thee op is, lopen we het Verdiplein op. Tilburg Noord staat voor grote uitdagingen. Eén ervan is om er 5000 woningen bij te bouwen.

Eigenaar van de bakkerij Daoud kwam vorige week met een radicale oplossing: gooi ’t plein plat en bouw er huizen. Dan verhuist hij wel met zijn bakkerij naar het Wagnerplein. “Ik weet niet of dat verstandig is”, reageert Weterings. “Dan dwing je mensen om verder weg te gaan winkelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen vinden dat dit plein opgeknapt moet worden.”

De burgemeester belooft dat als er zo veel woningen bij komen, er ook extra voorzieningen komen: “Denk aan scholen, een jongerencentrum. Heeft Daoud het ook gehad over een coffeeshop?”