112-nieuws: scooterrijdster gewond na crash • kat uit de boom gehaald

15.00

Een wallaby, een soort kangoeroe, is vandaag even de weg kwijt geweest in Eindhoven. De politie kreeg het in vizier nadat ze een melding had gekregen dat er een dier los zou lopen op de Fuutlaan in Eindhoven. Het ging niet om een leeuw of een wild zwijn, maar dus om een wallaby.

Er werden enkele politiewagens ingezet om ervoor te zorgen dat het dier niet de openbare weg op zou springen. Ondertussen was de eigenaar achterhaald: die bleek inderdaad een van zijn wallaby’s te missen. Hij was er snel bij en wist ook hoe je dit dier moest vangen, toen hij het op een parkeerterrein zag springen. Dat lukte snel waarna het kon worden herplaatst op vertrouwd terrein.