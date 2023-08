Aanvoerder De Jong van PSV wint Johan Cruijff Schaal voor zesde keer

Aanvoerder Luuk de Jong heeft namens PSV de Johan Cruijff Schaal in ontvangst genomen. Hij deed dat na de zege van de bekerwinnaar op landskampioen Feyenoord in een volle Kuip (1-0). Noa Lang maakte in de 79e minuut het enige doelpunt. De Jong kreeg de zilveren schaal uit handen van bondscoach Ronald Koeman.

PSV heeft de Johan Cruijff Schaal en Supercup, zoals de prijs voor 1996 heette, nu veertien keer gewonnen. Ajax bracht de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen negen keer tot een gewenst einde. Feyenoord heeft de eerste prijs van het voetbaljaar vier keer in ontvangst mogen nemen. De Jong won de Johan Cruijff Schaal voor de zesde keer en kwam op gelijke hoogte met recordhouder Ronald Waterreus. De aanvoerder van PSV kwam voor de zevende keer in actie in een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarmee is hij wel alleen recordhouder. Waterreus, Ulrich van Gobbel en Daley Blind kwamen tot zes deelnames.