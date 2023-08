Eric V. pleegt zelfmoord in gevangenis na dubbele moord in België

De 56-jarige Eric V. uit Eindhoven heeft zichzelf om het leven gebracht in de gevangenis in Hasselt (België). Dat bevestigt zijn advocaat aan Omroep Brabant. V. zat vast voor de moord op Martinus van de Sande uit Eindhoven en diens nichtje Marly (35).

Advocaat Jeroen Vandenberk wil geen verdere details delen over de daad. Hij zegt het nieuws zondag te hebben gehoord. De datum waarop V. zichzelf van het leven beroofde is volgens het Algemeen Dagblad geen toeval. Hij zou de zelfdoding hebben gepleegd op de verjaardag van Marly.

V. moest in België nog voor de rechter verschijnen.

Stalker

Eric V. was de ex van Marly en werd vorig jaar in juli na de dubbele moord in Eindhoven opgepakt. Hij stalkte Marly nadat hun relatie stukliep. V. drong 's avonds haar huis binnen met een vuurwapen. Martinus sliep in het huis om Marly te beschermen.

Beiden werden die avond door V. om het leven gebracht. Marly liet een jonge dochter achter. Martinus, die bij zijn vrienden bekend stond als 'Witte', had een vrouw en twee jonge zonen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.

