Vrouw van vermoorde 'Witte' probeerde hem twee keer te vergiftigen

De vrouw van de vermoorde Martinus van de Sande uit Eindhoven is opgepakt op verdenking van poging tot moord of poging tot zware mishandeling. Ze zou hem twee keer hebben geprobeerd te vergiftigen. Martinus, die bekend stond als 'Witte', kwam vorig jaar om bij een dubbele moord in het Belgische Kinrooi. De 56-jarige Eric V. uit Eindhoven zit daarvoor vast.

Martinus werd in juli vorig jaar doodgeschoten toen hij zijn nichtje Marly Schapendonk probeerde te beschermen tegen haar ex. Dat gebeurde in haar huis in België. Ook Marly kwam toen om het leven. Eric V. werd een dag na de moord opgepakt in Eindhoven. Hij zou Marly hebben gestalkt en haar appartement zijn binnengedrongen met een vuurwapen.

In augustus vorig jaar kwam bij de politie in Nederland informatie binnen over de 40-jarige Martinus. Hij zou mogelijk eerder slachtoffer zijn geweest van een of meerdere pogingen tot moord. Na onderzoek van de politie werd een 35-jarige vrouw aangehouden als verdachte. Het gaat om zijn vrouw Debby V.

Debby zou ten minste twee keer hebben geprobeerd om haar man te vergiftigen, mogelijk als gevolg van relatieproblemen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Dit zou gebeurd zijn in 2021 en 2022.

Negentig dagen langer vast

De vrouw is maandag 27 februari aangehouden in haar huis in Eindhoven. Ze wordt verdacht van poging tot moord of poging tot zware mishandeling. Afgelopen woensdag besloot de rechtbank in Den Bosch dat ze nog zeker negentig dagen langer vast blijft zitten. Het onderzoek loopt nog. Volgens het OM staat dit onderzoek los van het onderzoek naar de dubbele moord in België.

Martinus, geboren in Best, stond bij zijn vrienden bekend als ‘Witte’ en was een groot PSV-fan.