Erehaag in Eindhoven voor slachtoffer dubbele moord in België

Zo’n honderd mensen hebben donderdagmiddag een erehaag gevormd voor de omgekomen Martinus van de Sande uit Best. De 40-jarige vader van twee jonge kinderen kwam vorige week om het leven bij een dubbele moord in het Belgische Kinrooi. Hij wilde zijn nichtje Marly (35) beschermen tegen haar ex maar bekocht dat met zijn leven.

Ook zijn nichtje Marly kwam om het leven bij de schietpartij. Martinus stond bij zijn vrienden bekend als ‘Witte’ en was een groot PSV-fan. Donderdagmiddag vond het afscheid plaats bij crematorium Rijtackers in Eindhoven.

Op initiatief van zijn broer kwam de erehaag tot stand, vertelt Janneke van Lieshout. Zij is goed bevriend met Martinus en maakte ook deel uit van de erehaag voorafgaand aan de afscheidsdienst. Ook Stadionbar De Aftrap deelde op Facebook een oproep om de PSV-supporter te eren.

'Final Countdown'

Op beelden is te zien dat vlak achter de lijkwagen een vrachtwagen reed met voor-, en achterop een PSV-vlag. Met behulp van een claxon klonk het nummer ‘Final Countdown’ van Europe. Met vuurwerk, rode fakkels, rode en witte rookpotten brachten ze een eerbetoon aan ‘Witte’.

Het werd een mooi maar emotioneel afscheid vertelt ze. “Precies zoals hij was. Hij had een grote mond maar een heel klein hartje. Het was een mooie maar emotionele dienst, we hebben veel mooie herinneringen met elkaar gedeeld.” Het afscheid van zijn nichtje Marly vindt op een later moment plaats.

Verdachte

De 56-jarige Eric V. uit Eindhoven werd een dag na de moord aangehouden als verdachte. Hij zou zijn ex hebben gestalkt. V. zou het appartement van Marly binnen zijn gedrongen met een vuurwapen en ze beiden hebben doodgeschoten.

Het parket van Limburg heeft Nederland gevraagd om V. uit te leveren aan België. Hij zit nu nog in Nederland vast. De rechtbank in Amsterdam buigt zich op 15 september over het beroep dat de verdachte heeft aangetekend tegen de uitlevering. In de regel volgt twee weken later de uitspraak.

