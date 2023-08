Man zwaargewond na marteling in criminele circuit: verdachte opgepakt

De Hongaarse politie heeft vorige week de voortvluchtige Michael D. (24) uit Mol opgepakt in Boedapest, zo meldt de Gazet van Antwerpen. D. stond op de internationale opsporingslijst na een gruwelijke gijzeling en foltering in het drugsmilieu. Daarbij werd het 37-jarige slachtoffer in Eindhoven in een busje geduwd als vergelding voor een ripdeal waarbij cocaïne werd gestolen.

De volgende dag vonden werknemers van de gemeente Ravels hem op straat in het Belgische Poppel. Volgens de Telegraaf ging het om Henri W. In zijn voorhoofd was het woord ‘dief’ gekerfd. Verder miste de man een vinger en hij had diverse ernstige snij- en steekwonden.

België heeft Hongarije om de overlevering gevraagd van de Rwandese man. In de zaak werden volgens de Vlaamse krant eerder al drie andere mannen gearresteerd: de 23-jarige Avery J. uit Lommel, een 20-jarige Nederlander uit Mol en de 23-jarige Donchamarro F. uit Hasselt.

De politie had Michael D. (24) ook al langer in het vizier en deed bij hem thuis in Mol al een huiszoeking. De Rwandese man werd toen niet aangetroffen. De politie vermoedde dat hij naar Hongarije was gevlucht, omdat de man daar een uitgebreid netwerk had.

De Hongaarse politie deelde beelden van de aanhouding.