Demonstranten proberen gat te graven onder het hek van Vliegbasis Volkel

Vijftien demonstranten zijn woensdagochtend aangehouden, nadat ze op het terrein van Vliegbasis Volkel probeerden te komen. Ze wilden daar met schepjes een gat onder het hek graven. Er staan al de hele ochtend medewerkers van onder meer de vliegbasis en marechaussee klaar om de demonstranten tegen te houden.

Sinds afgelopen maandag bivakkeren enkele tientallen activisten in de buurt van de vliegbasis. Ze demonstreren tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Eerder kondigde de actiegroep al aan woensdag het terrein op te willen gaan door met roze schepjes een opening onder het hek te maken. Om dat te voorkomen, stonden woensdagochtend medewerkers van de vliegbasis, marechaussee, politie en handhaving klaar.

Rond half twaalf ging de actie daadwerkelijk van start. Lang duurde die niet, want kort nadat de eerste schoppen de grond in gingen, werden de actievoerders aangehouden. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de demonstratie was toegestaan, maar het graven niet. De arrestanten zijn naar het politiebureau in Uden gebracht.

Dat ze gearresteerd zouden worden, hadden de demonstranten wel verwacht. "Dat hoort erbij", vertelt een van hen, terwijl hij naar het arrestantenbusje wordt geleid. "Dit is niet erg, het hoort erbij. We accepteren de consequenties van onze acties."

Dinsdag werden al tien demonstranten opgepakt, nadat ze over het hek klommen en op de start- en landingsbaan gingen zitten. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie zal later bepalen of zij vervolgd worden voor het betreden van verboden terrein.

